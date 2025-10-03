۳ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۳۱۱ مسافر از ابتدای امسال تاکنون از پایانه‌های مسافربری استان خوزستان جابجا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در شش ماه نخست امسال، ۳ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۳۱۱ مسافر با انجام ۳۸۲ هزار و ۱۴۲ سفر از پایانه‌های مسافربری استان جابجا شده‌اند.

فواد غزیعلی افزود: از این تعداد، دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۷۱ مسافر سفر‌های درون استانی و ۸۳۲ هزار و ۲۹۳ مسافر سفر‌های برون استانی را انجام داده‌اند.

او ادامه داد: در مدت یاد شده ۳۲۵ هزار و ۶۰۱ سفر درون و ۵۶ هزار و ۵۴۱ سفر برون استانی انجام شده است.