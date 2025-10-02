به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حکم آرش زینال خیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور رضا مهدوی به عنوان دبیر هفتمین جشنواره سراسری موسیقی و سرود بسیج «آوای عشق» منصوب شد.

هفتمین جشنواره موسیقی و سرود بسیج با ترکیب بر روایت موسیقایی از جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران در موضوعات و گونه‌های مختلف موسیقایی در دی امسال برگزار خواهد شد.

رضا مهدوی متولد ۱۳۴۷، موسیقی پژوه، مدرس دانشگاه و نوازنده سنتور و منتقد هنری شناخته شده و برنامه‌ساز موسیقایی رادیو و تلویزیون است. در مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما نزد محمدتقی صادقی و اسفندیار قره‌باغی مبانی موسیقی و آواز را فرا گرفته و در دوره‌ای دیگر از محضر وارطان ساهاکیان و محمدعلی بهارلو، داریوش صفوت، تقی بینش و در مکتب حسین ملک و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی از رضا شفیعیان، مسعود شناسا، پرویز مشکاتیان و مجید کیانی بهره برده است.

مهدوی نشان درجه یک هنری ۱۳۸۰ و ۱۳۹۲ در ۲ گرایش هنر آموزی و نوازندگی هم تراز با درجه تحصیلی دکترا و کارشناسی مدیریت همراه با نشان فرهنگ و هنر دارد. این در حالی است که وی عضو شورای تخصصی فرهنگستان هنر و دارای سوابق مدیریتی، چون مدیر هنرستان موسیقی سوره، مدیر دانشکده موسیقی سوره، مدیرکل مرکز موسیقی حوزه هنری و مدیر دفتر موسیقی کتب نشر سوره نیز است.

این هنرمند چندین دوره جشنواره و دبیر پژوهشی چندین دوره جشنواره موسیقی بین المللی موسیقی فجر را برعهده داشته است و دبیری چهلمین جشنواره موسیقی فجر و دبیری ششمین دوره جشنواره سراسری موسیقی و سرود بسیج «آوای عشق» را در کارنامه دارد.