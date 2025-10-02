به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در پیامی ضمن درگذشت زنده یاد نجف پور گفت: خبر درگذشت ناگهانی فعال عرصه اطلاع رسانی، پیشکسوت رسانه زنده‌یاد پیمان نجف پور برای اینجانب و همکاران عرصه فرهنگ و اطلاع رسانی اندوهی سنگین و باوری دشوار بود.

حسین براتی افزود: حضور پرنشاط، اخلاق مدارانه و متعهدانه ایشان در حوزه رسانه و اطلاع رسانی، عرصه‌های اجتماعی و خادمی ابا عبدالله الحسین علیه السلام را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. قلم و صدای او در پیگیری مطالبات به حق استان هنوز در ذهن‌ها طنین انداز است و از همین روست که این رحلت و کوچ دردمندانه‌تر می‌شود.

پیمان نجف پور پیشکسوت رسانه و مطبوعات خوزستان دیشب دارفانی را وداع گفت.