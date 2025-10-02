با توافق جدید در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پلیس راهور متعهد شد حداکثر تا یک هفته آینده، فرآیند احراز آدرس در تعویض پلاک را به‌طور کامل از طریق سامانه املاک و اسکان انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، طبق توافق در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مقرر شد فرآیند تعویض پلاک حداکثر تا یک هفته آینده به‌طور کامل از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود.

بر این اساس، اطلاعات مکانی متقاضیان مستقیماً از این سامانه استخراج شده و دیگر نیازی به مراجعه مأمور پست به منازل نخواهد بود.

این تغییر با هدف رفع مشکلات سیستم قبلی، از جمله معطلی چندروزه شهروندان و اختلال در امور روزمره، اجرایی می‌شود.

پیشتر پلیس راهور متعهد شده بود که حداکثر تا یک ماه آینده، احراز آدرس از طریق پست را متوقف و آدرس‌ها را فقط از سامانه املاک استعلام کند؛ وعده‌ای که عملی نشد.

پیگیری‌های میدانی نشان می‌داد با وجود اضافه شدن گزینه ثبت اطلاعات در سامانه املاک به سامانه سخا، روند تعویض پلاک همچنان با احراز هویت پستی و پرداخت هزینه امکان‌پذیر بود و الزام عملی برای استفاده از سامانه املاک وجود نداشت.

این در حالی است که طبق برنامه اولیه، این فرآیند می‌بایست از ابتدای شهریور ماه منحصراً از طریق سامانه املاک انجام می‌شد.

اکنون با پیگیری‌های جدید کمیسیون، وعده تازه‌ای برای اجرایی‌سازی این طرح در بازه یک‌هفته‌ای داده شده است.