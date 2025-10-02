پخش زنده
امروز: -
مدیر بازاریابی و فروش سایپا از شتاب در عرضه و تحویل خودرو خبر داد و گفت: فروش محصولات در قالب طرحهای عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده ادامه دارد.
آقای محسن کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: بر اساس دستور العملهای ابلاغی وزارت صمت، عرضه محصولات را در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و فرسوده در دستور کار قرار دادهایم.
وی با بیان اینکه بهطور میانگین هر ماه سه بخشنامه فروش برای مشتریان ارائه میشود، افزود: تلاش داریم روند عرضه مستمر خودرو را تا پایان سال حفظ و تقویت کنیم.
کریمی تأکید کرد: سامانه گروه خودروسازی سایپا برای ثبتنام فعال است و مشتریان میتوانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
همچنین رئیس اداره تحویل حضوری سایپا با اشاره به مشکلات و محدودیتهای موجود، گفت: با وجود چالشهایی همچون انفجار در بندر شهید رجایی، دفاع مقدس۱۲ روزه و ناترازی انرژی، توانستیم در بخش تحویل خودروهای داخلی و وارداتی عملکرد بهتری در مقایسه با ۵ ماه نخست سال گذشته داشته باشیم.
فراغت افزود: تمامی خودروهایی که پلاکگذاری و فاکتور آنها صادر شده بود، در کوتاهترین زمان به مشتریان تحویل شد و نتیجه این تلاشها، افزایش ۸/۵ درصدی تحویل در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است.