به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید عباس حسینی در جمع اعضای کارگروه اجرایی آموزش مدیریت مصرف، اظهار کرد: همه ما به‌خوبی می‌دانیم که امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان، مسئله انرژی و ناترازی آن است و ملموس‌ترین جلوه این موضوع در کشور ما در بخش برق دیده می‌شود.

وی افزود: در کنار تمامی راه کار‌هایی مثل توسعه ظرفیت تولید برق و همچنین ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف که برای حل این ناترازی‌ها مطرح می‌شود، بخش قابل‌توجهی از حل مسئله ناترازی به الگوی مصرف مشترکان بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: متأسفانه ایران از نظر سرانه مصرف انرژی در شمار پرمصرف‌ترین کشور‌های جهان قرار دارد و به‌جرئت می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های اصلاح ناترازی برق، تغییر و اصلاح الگوی مصرف است. وی با اشاره به اهمیت آموزش از سنین پایین خاطرنشان کرد: بهترین زمان برای آموزش و نهادینه‌کردن یک اصل در جامعه، دوران کودکی است و بهترین ابزار برای یادگیری در این دوران، بازی است.

بر همین اساس همکاران من در شرکت برق منطقه‌ای یزد نسبت به طراحی ۵۰ مدل بازی اقدام کردند و تاکنون ۱۲ مدل از آنها را به اجرا رسانده‌اند.

خدیجه یاوری، مشاور مدیر عامل برق منطقه‌ای در امور زنان و خانواده نیز در این نشست افزود: ایده اولیه ما این بود که بازی‌ها بیشتر ماهیت حرکتی داشته باشند تا کودکان ضمن فعالیت بدنی، آموزش هم ببینند. اما در ادامه، بازی‌های دیجیتالی، که همچنان عنصر تحرک در آنها حفظ شده است و جذابیت بیشتری برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند هم طراحی و تولید شد.

وی تصریح کرد: گروه هدف اصلی این طرح کودکان و نوجوانان هستند، بااین‌حال بازی‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که حتی بزرگسالان نیز می‌توانند در آن شرکت کنند.

در واقع، این بازی‌ها محدود به گروه سنی خاصی نیستند و همه اعضای خانواده و جامعه را در برمی‌گیرند.

در ادامه امیر وحیدی مقدم طراح بازی‌های آموزشی در حوزه اصلاح الگوی مصرف، یکی از ویژگی‌های مهم این بازی‌ها بهره‌گیری از وسایل و تجربه‌های روزمره خانواده دانست و گفت: برای مثال، یخچال یا ماشین لباسشویی که بچه‌ها هر روز در خانه می‌بینند، مبنای برخی از بازی‌ها قرار گرفته است. هنگامی که کودک در جریان بازی قرار می‌گیرد، مربی توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده درست از این وسایل مصرف آب و انرژی را کاهش داد. حتی موضوعاتی مانند باز و بسته کردن به‌موقع درِ یخچال یا توجه به برچسب انرژی نیز در خلال بازی‌ها مطرح می‌شود و به‌صورت غیرمستقیم به کودک آموزش داده می‌شود.

وی ادامه داد: ما تأکید داریم که همه شرکت‌کنندگان در این بازی‌ها برنده هستند. ممکن است برخی امتیاز بیشتری کسب کنند و به‌اصطلاح برنده‌تر باشند، اما هیچ بازنده‌ای وجود ندارد. این ویژگی باعث می‌شود کودکان و خانواده‌ها بدون فشار روانی یا حس ناکامی، با موضوع مدیریت مصرف انرژی آشنا شوند. همچنین مسئولیت‌ها در بازی‌ها به‌صورت گروهی تقسیم می‌شود تا هیچ فردی احساس فشار یا گناه نکند و همه بتوانند تجربه‌ای مثبت از این آموزش داشته باشند.

وحیدی مقدم در توضیح تجربه‌های به‌دست‌آمده از برگزاری این بازی‌ها گفت: تا امروز حدود پنج رویداد برگزار کرده‌ایم. تجربه نشان داده است که این بازی‌ها با استقبال بسیار خوب کودکان و خانواده‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ به‌طوری که بچه‌ها معمولاً حاضر نیستند بازی را رها کنند. حتی در برخی رویدادها، مدیران و متخصصان دانشگاهی نیز با شور و علاقه در بازی‌ها شرکت کرده‌اند که نشان می‌دهد این طرح می‌تواند جذابیت و اثرگذاری بالایی داشته باشد.

در ادامه، خدیجه یاوری افزود: ما بر این باور هستیم که بخش بزرگی از هدررفت انرژی ناشی از رفتار‌های نادرست مصرفی است؛ بنابراین اگر بتوانیم این مفاهیم را ساده‌سازی کرده و از طریق بازی به نسل‌های مختلف منتقل کنیم، خواهیم توانست فرهنگ مصرف بهینه را در جامعه جا بیندازیم. هر فرد به‌اندازه توان خود اگر گامی در مدیریت مصرف بردارد، برنده است. همین گام‌های کوچک، هنگامی که در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند مشکلات بزرگی مانند ناترازی انرژی را کاهش دهند.

یاوری در پایان از آمادگی این شرکت برای انتقال و استفاده از تجربیات با سایر دستگاه‌ها و مدارس خبر داد و اظهار امیدواری کرد با گسترش آموزش‌های مدیریت مصرف، آگاهی جامعه از روش‌های صحیح مصرف به نسل‌های آینده منتقل شود.