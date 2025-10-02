به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آب وخاک مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: برای افزایش بازدهی آبیاری این طرح با بیش از ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در زمین‌های کشاورزی دورزوم (dor zoom) وقره داش بویین میاندشت اجرا شد.

علیرضا نقدی افزود:این طرح شامل اجرای ۳ کیلومتر خط انتقال، ساخت دو استخر ذخیره آب ومرمت دورشته قنات است که با اجرای آن ۳۵ هکتار زمین زراعی و ۲۰ هکتار از باغ‌های شهر بویین میاندشت سیراب می‌شوند.