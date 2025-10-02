پخش زنده
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: سهامداران عدالت که در سامانه سجام ثبتنام کردهاند، میتوانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، گزارش کامل تاریخچه سودهای واریزی خود را به صورت آنلاین دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود حسنلو افزود: این خدمت جدید در بخش «تاریخچه سود سهام عدالت»درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir که در نوار سمت راست صفحه اصلی درگاه قرار دارد، تعبیه شده و سهامداران با ورود به این بخش قادر خواهند بود جزئیات تمامی سودهای واریزی در سالهای گذشته را به تفکیک مشاهده و نسخه قابل دانلود آن را دریافت کنند.
وی هدف از راهاندازی این خدمت را شفافسازی اطلاعات، تسهیل دسترسی سهامداران و افزایش رضایتمندی آنها عنوان کرد و اظهار داشت: درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir علاوه بر این امکان، خدمات دیگری همچون مشاهده داراییهای سهام، وضعیت سبد سرمایهگذاری و اطلاعرسانی درباره مجامع شرکتها را نیز در اختیار سهامداران قرار میدهد.
حسنلو تأکید کرد: سهامداران عدالت از این پس میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، تنها با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی و در هر زمان و مکانی، به تاریخچه مالی خود دسترسی داشته باشند.