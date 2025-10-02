به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دستاورد‌های انرژی هسته‌ای کشور موضوع این نمایش به کارگردانی میرطاهر مظلومی و ایوب آقاخانی است.

«دو نقطه» برای شب های پایانی فصل پاییز ویژه برنامه دارد.

شبکه مستند، زندگی به سبک بازماندگان نخستین را جمعه‌ها ساعت ۲۳ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان ماجراجویی‌های فردی است که تصمیم می‌گیرد به سبک قبایل مناطق دورافتاده زندگی کند.

دو قسمت نخست فیلم سینمایی «همه را بکش» برای پخش از شبکه نمایش آماده شد.

در این فیلم مردی رزمی کار با گروهی از خلافکاران درگیر می شود.