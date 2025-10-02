به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این دو هنرستان در رشته‌های نمایش و موسیقی راه اندازی شده‌اند که هنرستان دخترانه ۲۶ دانش آموز و هنرستان پسرانه ۱۹ دانش آموز دارد.

محمد مهدی احمدی مشاور وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم اکنون ۶۹ هنرستان هنر‌های زیبا در کشور با ۱۰ هزار دانش آموز فعالیت می‌کنند.

احمدی افزود: وزارت ارشاد به خاطر ساماندهی هنرمندان استان و شهرستان هنرستان هنر‌های زیبا را راه اندازی کرده است و با دانش ابزار‌های هنری توانمندی و استعداد‌ها شکوفا شود.

علیرضا حاجی قاسمی مدیر آموزش و پرورش شاهرود گفت: هدف از راه اندازی هنرستان‌های هنر‌های زیبا رعایت توسعه متوازن، تربیت دانش آموزان در رشته‌های هنری و تامین نیاز آینده کشور، اشتغال و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی است.