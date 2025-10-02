نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست مجمع عمومی با انتقاد از ناتوانی شورای امنیت در توقف کشتار در غزه، اسرائیل را به «پاک کردن آینده یک ملت» متهم کرد و خواستار پاسخگویی این رژیم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ عاصم افتخار نماینده پاکستان در سازمان ملل در واکنش به طرح آمریکا برای آتش بس در غزه گفت: تلاش‌ها برای توقف جنگ، صلح و حل مسئله فلسطین باید بر اساس نتایج عملی و ملموس سنجیده شود نه وعده‌های سیاسی.

وی با اشاره به کشته شدن بیش از ۶۶ هزار فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان هستند، نابودی خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها در غزه را «نه یک جنگ، بلکه نابودی آینده یک ملت» توصیف کرد.

عاصم افتخار ضمن استقبال محتاطانه از برخی تحرکات دیپلماتیک اخیر، از جمله رایزنی‌های آمریکا با رهبران عرب و سازمان همکاری اسلامی، تاکید کرد: ما از توافقی که رساندن بدون مانع کمک‌های کافی انسانی را تضمین کند، مانع آوارگی فلسطینیان شود، آزادی گروگان‌ها را به‌دنبال داشته باشد و مهمتر از همه خروج کامل اسرائیل و باسازی غزه محقق سازد، در راستای مسیر صلح عادلانه و تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت می‌کنیم.

نماینده پاکستان سپس پنج مطالبه فوری کشورش را برای پایان دادن به بحران فلسطین مطرح کرد:

۱- آتش‌بس فوری، دائم و بدون قید و شرط در تمام سرزمین‌های اشغالی فلسطین

۲- رفع کامل محاصره و دسترسی آزاد کمک‌های انسانی

۳- آزادی تمامی اسرای فلسطینی

۴- توقف جابجایی اجباری، شهرک‌سازی و طرح‌های الحاقی

۵- آغاز روند سیاسی زمان‌مند برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مطابق با مرز‌های ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف

وی در پایان تاکید کرد: فلسطینی‌ها صاحب سرنوشت خود هستند و سرنوشت آنان چیزی جز آزادی نیست. پاکستان همواره در کنار ملت فلسطین و همه کسانی که برای صلح و عدالت تلاش می‌کنند خواهد ایستاد.