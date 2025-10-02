عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نامه سازمان عفو بین المللی نوشته شده است با توجه به جنایت دو ساله اسرائیل در نوار غزه، هر چه سریعتر یوفا و فیفا در این مورد اقدام کنند.

این نامه خطاب به آلکساندر چفرین رئیس یوفا و جانی اینفانتینو رئیس فیفا نوشته شده و در متن آن که به امضای اگنس کالامارد رئیس سازمان عفو بین المللی رسیده، آمده است: با توجه به قانون ۶۴.۲ اسناسنامه فیفا، این نهاد باید در برابر جنایات اسرائیل واکنش نشان دهد.

این در حالیست که رسانه‌ها نوشتند امروز شورای فیفا تشکیل جلسه می‌دهد، اما با نفوذ لابی‌های صهیونیستی و دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ظاهرا موضوع رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی از دستور کار حذف شده است! هر چند دستور جلسه هنوز رسما منتشر شده است.