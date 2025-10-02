پخش زنده
با دستور قضایی ۲ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه آبخوری سمنان پر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر امور منابع آب شهرستان سمنان و سرخه گفت : این رای قضایی با حضور مأموران یگان حفاظت منابع آب، نیروی انتظامی و نمایندگان دادگستری اجرا شد.
ابوطالب قانع با بیان اینکه حفر چاه غیرمجاز سبب افت سطح آبخوان می شود گفت: این اقدام قضایی و حفاظتی در راستای اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف صیانت از حقابههای قانونی بهرهبرداران مجاز انجام شده است.
مدیر امور منابع آب شهرستان سمنان و سرخه تصریح کرد: با پر و پلمپ این چاهها، سالانه از برداشت حجم قابل توجهی آب غیرمجاز از سفرههای زیرزمینی جلوگیری می شود.
قانع خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متخلفان و پلمپ چاههای غیرمجاز در دستور کار جدی وزارت نیرو است و این روند بدون اغماض ادامه خواهد یافت.