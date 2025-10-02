پخش زنده
مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر از ثبت تردد ۲۰ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودروی ترانزیتی از این پایانه در نیمه نخست جاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر گفت: در نیمه نخست امسال ۲۰ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودروی حامل کالای ترانزیتی از پایانه مرزی تمرچین تردد داشتهاند.
محمد رضایی افزود: خودروهای ترانزیتی خروجی با ۱۲ درصد افزایش به ۱۸ هزار و سه دستگاه رسیده است.
وی با اشاره به اینکه همچنین تعداد ناوگان ترانزیتی تردد کننده از مرز تمرچین دو هزار و ۷۲۷ دستگاه بوده است، اظهارکرد: در این مدت همچنین ۴۸ هزار و ۹۳۷ دستگاه ناوگان باری نیز از این مرز تردد کردهاند.
رضایی گفت: کامیونهای خروجی صادراتی از مرز تمرچین با ۱۱ درصد افزایش به هفت هزارو ۹۳۹ دستگاه رسیده و تعداد کامیونهای ورودی برای واردات نیز دو هزار و ۷۰۷ دستگاه با رشد ۴۴ درصدی بوده است.
مدیر پایانه مرزی تمرچین، همچنین از تردد ۸۴۵ هزار و ۶۱۸ مسافر در نیمه نخست امسال از مرز تمرچین خبر داد و افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۳۲ درصد رشد نشان میدهد.
رضایی، مجموع تردد ناوگان مسافری از مرز تمرچین در این مدت را هشت هزار و ۸۸۱ دستگاه با رشد ۲۱ درصدی اعلام کرد.