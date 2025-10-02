استاندار خوزستان گفت: اعتبار مورد نیاز برای خرید و تامین ۶۷ دستگاه خودروی عمرانی، آتش‌نشانی و خدماتی ویژه شهرداری‌های استان خوزستان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده افزود: در راستای تقویت ناوگان شهرداری‌ها برای خدمات‌رسانی به شهروندان و توسعه کمی و کیفی ماشین‌آلات شهرداری‌های استان، اعتبارات لازم در این خصوص تخصیص یافت.

وی ادامه داد: در همین زمینه یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی و یک‌هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات ماده ۵۸ از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: به زودی با تحویل این تعداد ماشین‌آلات به شهرداری‌های استان، شاهد ارتقای توانمندی شهرداری‌های شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر خواهیم بود.