شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع نارنجی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۱ صبح امروز پنجشنبه ۱۰ مهر در آبادان با ۱۱۱، خرمشهر با ۱۲۶، امیدیه با ۱۰۸، رامهرمز با ۱۰۱، اهواز با ۱۱۳، هویزه با ۱۰۷، دزفول با ۱۴۲ و اندیمشک با ۱۱۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای بهبهان با ۱۵۶، سوسنگرد با ۱۶۱، شوشتر با ۱۵۴ و شوش با ۱۸۵ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در شادگان، ماهشهر، هندیجان، رامشیر، ایذه و مسجد سلیمان در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.