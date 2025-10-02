با سفر هیأتی بلند پایه از دولت مرکزی عراق و دولت محلی این کشور به استان ایلام، نخستین تردد رسمی از مرز «چیلات» انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز ایلام؛ با ورود هیاتی از مقامات دولت مرکزی و محلی دولت عراق از مرز چیلات برای دیدار با مسئولین استان ایلام جهت گشایش مرز چیلات به عنوان پایانه و بازارچه مرزی، نخستین تردد از مرز چیلات رقم خورد.
گفتنی است «محمد کاظم آلصادق» سفیر ایران در کشور عراق و سرلشکر «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با استقبال «تاج الدین» صالحیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام از طریق مرز مهران وارد استان ایلام شدند.
نشست مشترک استانداران ایلام و میسان در خصوص بازگشایی بازارچه چیلات، توسعه ارتباطات و مراودات اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، علمی و آموزشی و گردشگری با حضور سفیر ایران در کشور عراق در شهرستان دهلران برگزار میشود.