به گزارش؛ با ورود هیاتی از مقامات دولت مرکزی و محلی دولت عراق از مرز چیلات برای دیدار با مسئولین استان ایلام جهت گشایش مرز چیلات به عنوان پایانه و بازارچه مرزی، نخستین تردد از مرز چیلات رقم خورد.

محمد کاظم آل‌صادق» سفیر ایران در کشور عراق و سرلشکر «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق با استقبال «تاج الدین» صالحیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام از طریق مرز مهران وارد استان ایلام شدند.

نشست مشترک استانداران ایلام و میسان در خصوص بازگشایی بازارچه چیلات، توسعه ارتباطات و مراودات اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، علمی و آموزشی و گردشگری با حضور سفیر ایران در کشور عراق در شهرستان دهلران برگزار می‌شود.

