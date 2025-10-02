به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش میرزاوند در سفر به خوزستان و در جلسه بررسی مشکلات عشایر شوشتر با اشاره به اینکه عشایر غیور در دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور خود در همه صحنه‌ها وفاداری خود را به انقلاب نشان دادند، ادامه داد: عشایر با طبیعت پیوند و وابستگی دارند و با تولید صنایع دستی هویت تاریخی کشورمان را نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: در دنیا گردش مالی صنایع دستی بیشتر از هزار دلار است، اما در کشور ما این گردش وحود ندارد ولی سیاه چادر‌های عشایری یک هتل و مکان گردش پذیر بدون هیچ هزینه‌ای برای سرمایه گذاری می‌باشند

رئیس سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با سازمان برنامه وبودجه در مورد ایلراه‌های عشایری، تامین آب و توسعه اتراقگاه‌های عشایری به توافق رسیدیم، ادامه داد: با تشکیل تیم حقوقی در سازمان امور عشایرمشکلات حقوقی شهرک‌های اسکان را حل خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد تا دوسال آینده مشکل پنل خورشیدی عشایر برای همیشه حل شود.

میرزاوند گفت:همچنین ️ ۳ همت اعتبار برای جهت مقابله با تنش آبی به این سازمان اختصاص یافت است وبر مبنای جمعیت عشایری، دام، ضریب خشکسالی و محرومیت مناطق عشایری این بودجه را توزیع می‌کنیم.