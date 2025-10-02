پشت صحنه فیلم سینمایی «اخت الرضا» در «نمای نزدیک» از شبکه نسیم و ادای دین به مقام والای دو دبیرکل شهید حزب الله لبنان در ویژه برنامه «هم عهد» از شبکه یک سیما تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پشت صحنه فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی و تهیه‌کنندگی جعفر ادیب در قالب برنامه «نمای نزدیک» پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

این فیلم سینمایی سفر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) را از مدینه تا قم روایت می‌کند در این فیلم ضمن به تصویر کشیدن رخداد‌های مسیر زمانه حضرت توطئه‌ها و تلاش‌های مأمون برای شهادت ایشان ، تلاش می‌کند تا روایتی عارفانه از شخصیت حضرت معصومه را بیان نماید.

سید جواد طاهری، مجید امیری، مرتضی جلالی و سهیلا محققی در فیلم سینمایی «اخت الرضا» بازی کرده‌اند.

علاقمندان می‌توانند بازپخش این برنامه را در ساعات ۱۲ و ۱۷ روز بعد به تماشا بنشینند.

ویژه برنامه «هم عهد»

ویژه برنامه ۵ قسمتی «هم عهد» به تهیه کنندگی سیدحسین میری، ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه یک می‌رود.

این برنامه به میزبانی علی صدری نیا پیرامون شناخت شخصیت و سلوک دو شهید بزرگوار شهید سیدحسن نصرالله و سیدشهید هاشم صفی الدین تهیه شده است.

در هر قسمت از برنامه «هم عهد» ، ناگفته‌هایی از این دو شهید والامقام با حضور مهمان ویژه‌ای بیان خواهد شد.

این برنامه در پنج شب میزبان سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور است تا درباره وقایع و ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه لبنان با رژیم صهیونیستی گفتگو کنند.

همچنین زینب سلیمانی فرزند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که با هر دو شهید به جهت ارتباطات پدرشان آشنایی دارد، از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری این دو شهید خواهد گفت.

سید عبدالله صفی الدین (برادر شهید سید هاشم صفی الدین)، نماینده حزب الله در ایران نیز با حضور در برنامه درباره خاطرات این شهید سخن خواهد گفت.

این برنامه با همکاری و هم افزایی مرکز شهید سلیمانی و حوزه هنری در مکتب حاج قاسم تهیه شده است.

برنامه تلویزیونی «هم عهد» از چهارشنبه ۹ مهرماه طی ۵ قسمت هر شب ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.