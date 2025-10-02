وعده وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛
تخصیص اعتبار فوری به موزه باستانشناسی یاسوج
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اختصاص اعتبار به موزه باستانشناسی یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا صالحی امیری در بازدید از موزه باستانشناسی شهر یاسوج با اشاره به جایگاه ویژه این موزه به عنوان موزه منطقهای، گفت: موزه بزرگ یاسوج گنجینهای بینظیر در نمایش عظمتِ فرهنگ و تمدن کهن این استان است.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه در آینده نزدیک با تخصیص اعتبار لازم، روند تکمیل این موزه شتاب خواهد گرفت، افزود: آنچه در حال حاضر از اولویت برخوردار است، انتقال فوری و تدریجی اشیای بسیار با ارزش و گرانقدر موجود در استان به این موزه میباشد.
وی با تأکید بر نقش آموزشی و هویتی موزه، بیان کرد: هدف ما این است که گردشگران داخلی و خارجی و همچنین دانشآموزان، دانشجویان و جوانان با بازدید از این موزه، به عمق تمدن باشکوه و جغرافیای غنی این سرزمین پی برده و احساس غرور و افتخار کنند.
صالحی امیری در ادامه با اشاره به قابلیتهای توسعه موزه، افزود: علاوه بر نمایش آثار تاریخی و تمدنی، ایجاد بخش مردمشناسی برای معرفی آداب و رسوم، سنن، پوشاک، خوراک، موسیقی و هنر اصیل این استان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به وجود سالنهای متعدد و جذاب در این موزه، ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری کامل از این ظرفیت عظیم در سطح شهرستان و استان خواهیم بود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعلام یک خبر مهم، اضافه کرد: بلافاصله پس از بازگشت، اعتبارات درخواستی این موزه را تخصیص خواهیم داد.