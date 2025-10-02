دور نخست مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی و ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار دلاری شانگهای در چین آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما نتایج مسابقات به این شرح است:

دالیبور سورچینا از چک ۱ - ۰ وو یی بینگ از چین (مصدومیت و انصراف یی بینگ در ست دوم)

نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ بوتیک فان دزاندشولپ از هلند

کمیل مایچرژاک از لهستان ۲ - ۰ اتان کوئین از آمریکا

اوگو کارابئی از آرژانتین - ترنس آلتمان از فرانسه (مصدومیت و انصراف آلتمان در ست اول)

کریستوفر اوکانل از استرالیا ۲ - ۰ دمیر ژومهور از بوسنی و هرزگوین

فرانسیسکو کومنسانیا از آرژانتین ۲ - ۰ اوگو بلانشه از فرانسه

دوید گوفان از بلژیک ۲ - ۱ آلکساندر مولر از فرانسه

بنژامن بونزی از فرانسه ۲ - ۰ ریلی اوپلکا از آمریکا

آدریان مانارینو از فرانسه ۲ - ۰ ماتئو برتینی از ایتالیا

زیزو برگز از بلژیک ۲ - ۰ سباستین کوردا از آمریکا

یوشیهیتو نیشی اوکا از ژاپن ۲ - ۰ آلکساندر شفچنکو از قزاقستان

خامه مونار از اسپانیا ۲ - ۱ مارتون فوشوویچ از مجارستان

یانیک هانفمان از آلمان ۲ - ۱ لورنزو سونه گو از ایتالیا

مارین شیلیچ از کرواسی ۲ - ۰ نیکولوز باسیلاشویلی از گرجستان

فابیان ماروشان از مجارستان ۲ - ۱ استانیسلاس واورینکا از سوئیس

لوکا ناردی از ایتالیا ۲ - ۱ سباستین اوفنر از اتریش

جوردن تامپسون از استرالیا ۲ - ۱ اوگوست هولمگرِن از دانمارک

سباستین بائس از آرژانتین ۲ - ۱ چانگ ژیژن از چین

والنتن واشرو از موناکو ۲ - ۰ لاشلو جره از صربستان

ماتیا بلوچی از ایتالیا ۲ - ۰ آدام والتون از استرالیا

جیمز بروکزبی از آمریکا ۲ - ۰ جیمز تروتر از ژاپن

دانیل آلتمایر از آلمان ۲ - ۰ تریستان اسکول کیت از استرالیا