دور نخست مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی و ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار دلاری شانگهای در چین آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما نتایج مسابقات به این شرح است:
دالیبور سورچینا از چک ۱ - ۰ وو یی بینگ از چین (مصدومیت و انصراف یی بینگ در ست دوم)
نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ بوتیک فان دزاندشولپ از هلند
کمیل مایچرژاک از لهستان ۲ - ۰ اتان کوئین از آمریکا
اوگو کارابئی از آرژانتین - ترنس آلتمان از فرانسه (مصدومیت و انصراف آلتمان در ست اول)
کریستوفر اوکانل از استرالیا ۲ - ۰ دمیر ژومهور از بوسنی و هرزگوین
فرانسیسکو کومنسانیا از آرژانتین ۲ - ۰ اوگو بلانشه از فرانسه
دوید گوفان از بلژیک ۲ - ۱ آلکساندر مولر از فرانسه
بنژامن بونزی از فرانسه ۲ - ۰ ریلی اوپلکا از آمریکا
آدریان مانارینو از فرانسه ۲ - ۰ ماتئو برتینی از ایتالیا
زیزو برگز از بلژیک ۲ - ۰ سباستین کوردا از آمریکا
یوشیهیتو نیشی اوکا از ژاپن ۲ - ۰ آلکساندر شفچنکو از قزاقستان
خامه مونار از اسپانیا ۲ - ۱ مارتون فوشوویچ از مجارستان
یانیک هانفمان از آلمان ۲ - ۱ لورنزو سونه گو از ایتالیا
مارین شیلیچ از کرواسی ۲ - ۰ نیکولوز باسیلاشویلی از گرجستان
فابیان ماروشان از مجارستان ۲ - ۱ استانیسلاس واورینکا از سوئیس
لوکا ناردی از ایتالیا ۲ - ۱ سباستین اوفنر از اتریش
جوردن تامپسون از استرالیا ۲ - ۱ اوگوست هولمگرِن از دانمارک
سباستین بائس از آرژانتین ۲ - ۱ چانگ ژیژن از چین
والنتن واشرو از موناکو ۲ - ۰ لاشلو جره از صربستان
ماتیا بلوچی از ایتالیا ۲ - ۰ آدام والتون از استرالیا
جیمز بروکزبی از آمریکا ۲ - ۰ جیمز تروتر از ژاپن
دانیل آلتمایر از آلمان ۲ - ۰ تریستان اسکول کیت از استرالیا