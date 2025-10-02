به یاد رشادت های سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید نامجوی به یاد رشادت های سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید نامجوی به یاد رشادت های سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید نامجوی به یاد رشادت های سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید نامجوی به یاد رشادت های سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید نامجوی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین ابولقاسم ابراهیمی نوری امام جمعه رودسر در چهل وچهارمین سالگرد شهید امیرسرلشکر نامجوی و نخستین سالگرد شهید مقاومت سیدحسن نصرالله که در مصلی بندرانزلی برگزارشد گفت: شهدا با خلوص نیت و شجاعت خود درس آزادگی به ما دادند و با نثار تن خود وطن به دشمن ندادند.

وی با اشاره به اینکه عزت و سربلندی امروزمان را مدیون شهدا و امام شهدا هستیم افزود: وظیفه ما امروز ادامه راه شهدا و دفاع از خاک میهن است.