رئیس دانشگاه زنجان گفت:تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان بر اساس آخرین نتایج منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با همکاری مؤسسه الزویر در نسخه ۲۰۲۵، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به گفته صبا؛ دکتر علی رمضانی؛ دکتر امید رحمانی؛ دکتر محمد علی رضوانی و دکتر عیسی احمدی اساتدی هستند که در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتهاند.
وی میگوید: همچنین دکتر حکیمه تیموری نیا و دکتر سبحان رضایتی از دانشجویان دانشگاه زنجان نیز در بین دانشمندان این فهرست قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه بر اساس دادههای استنادی پایگاه اسکوپوس، محققین در ۲۲ حوزه موضوعی و ۱۷۴ زیربخش، طبقهبندی شدهاند گفت: لیست نهایی شامل ۱۰۰ هزار نفر برتر و ۲ درصد برتر هر حوزه موضوع منتشر شده است.
اساتید بزرگی از استان زنجان موجب شدند زنجان در رشتههای چون، فیزیک، شیمی، مکانیک و ریاضی جزوه ۵ استان برتر نخبه پرور و داشمند پرور شناخته شود.
در این بین تا کنون بیش از ۲۵ دانشمند زنجان در جمع یک و دو درصد دانشمندان برتر دنیا شناخته شوند.
دهم مهر روزی است برای قدردانی از نخبگان تا کنون بیش از ۱۸۰۰ فرد در طرحهای حمایت از نخبگان در بنیاد نخبگان استان مورد حمایت قرارگرفتهاند.