به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، همچنین امروز همزمان با احداث باند دوم قزانچی - روانسر، ۵ کیلومتر از محور روانسر به سه راهی بیاشوش در پاوه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

با توجه به ثبت جهانی محدوده پاوه و اورامانات و رونق گردشگری در این منطقه و همچنین دسترسی این حوزه به دو مرز شوشمی و شیخ صله، تکمیل دو بانده کردن مسیر می‌تواند به افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم شمال استان کرمانشاه کمک کند.