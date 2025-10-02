حملات رژیم صهیونیستی در هفتصد و بیست و هفتمین روز جنگ غزه به شهادت و زخمی شدن شماری دیگر از ساکنان این منطقه منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جنگ و نسل کشی اشغالگران در غزه وارد هفتصد و بیست و هفتمین روز خود در سایه ادامه کشتارها شده است و سیاست ویرانگری، گرسنه نگه داشتن برنامه ریزی شده و کوچاندن ادامه دارد.

این حملات تاکنون هزاران شهید و زخمی برجای گذاشته است. همچنین هزاران نفر نیز مفقود و زیر آوار هستند و برخی نیز در زندانهای رژیم صهیونیستی به بند کشیده شده اند.

مرکز حقوق بشری اروپا مدیترانه درباره سیطره اشغالگران بر محور نتساریم و خیابان الرشید و ممانعت ساکنان از بازگشت به شمال غزه هشدار داده و آن را به عنوان گامی خطرناک در راستای تقسیم غزه و اعمال کوچاندن اجباری قلمداد کرد.

این مرکز حقوق بشری تاکید کرد که اشغالگران از طریق محروم کردن ساکنان از غذا و دارو به دنبال تغییرات جمعیتی هستند تا طرحهای خود را محقق سازند.

طی ساعات گذشته ارتش اشغالگر بر دامنه حملات خود به مناطق مختلف غزه افزوده است و حملات توپخانه ای به اردوگاه المغازی به زخمی شدن ۱۰ غیرنظامی، حملات به چادرهای آوارگان در غرب دیرالبلح به شهادت سه نفر و زخمی شدن سیزده نفر منجر شد. همچنین حملات به منزلی در همین منطقه ۹ شهید برجای گذاشت.

در خان یونس نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی حملاتی انجام دادند و همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی این شهر را گلوله باران کرد که بر اثر آن یک نفر به شهادت رسید.

در شهر غزه، اشغالگران به سیاست ویرانگری برنامه ریزی شده ادامه می دهند و برخی دیگر از ساختمان های مسکونی را در محله های شیخ رضوان، تل الهوی و الصبره نیز خیابان النفق، ویران کردند.

از سوی دیگر اشغالگران به سمت افرادی که در شمال غرب رفح منتظر دریافت کمک بودند، آتش گشودند که بر اثر آن شماری دیگر قربانی شدند.

منابع پزشکی از شهادت یک زن و دو کودک در جریان عبور از خیابان الرشید و نیز زخمی شدن دهها نفر دیگر بر اثر حملات پهپادهای اسرائیلی به اردوگاه آوارگان در مناطق مختلف خبر دادند.