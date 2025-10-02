پخش زنده
دستگاههای برتر خدمت رسان استان تهران در بیست و هفتمین جشنواره شهید رجایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سخنانی در جشنواره شهید رجایی راه اندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریتهای اداری) را بستر مناسبی برای رضایت مردم از دستگاهها دانست.
علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی دولت خدمتگزاری به مردم است، گفت: در دولت چهاردهم، معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، میزان اثرگذاری خدمات بر رضایتمندی مردم خواهد بود و در صورت تحقق نیافتن این هدف، فرآیندها و ساختارهای ارزیابی، اصلاح میشود.
رفیعزاده با تشریح برنامه «اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، سامانه «فواد ۱۲۸» در استان تهران راهاندازی شده است تا مردم بتوانند از طریق تماس با شماره سهرقمی ۱۲۸، مشکلات فوری خود هنگام مراجعه به دستگاههای اجرایی از جمله بدرفتاری کارمندان، عدم شفافیت، غیبت یا نبود کارمند در محل خدمت را گزارش دهند؛ این گزارشها بلافاصله ثبت و به مدیران مربوطه ارجاع و تا حل کامل مشکل پیگیری و نتیجه آن به مردم اعلام میشود.