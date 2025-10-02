پخش زنده
نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان، با حضور ۳۰ فیلمساز نوجوان در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اجرایی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان در نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان در خانه مشروطیت اصفهان گفت: امسال علاوه بر جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان، المپیاد فیلمسازی نیز برگزار میشود.
کمال حیدری فرهنگ و هنر را راهی برای مبارزه با استکبار دانست و ادامه داد: اصفهان در فرهنگ و هنر پیشتاز است و امیدواریم که نسل جدید بتواند نقشآفرینی خوبی در این عرصه داشته باشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان نیز گفت:با ارسال فراخوان نخستین گردهمایی فیلمسازان در استان، نوجوانان از ۱۰ تا ۱۵ مهرماه آثار خود را تهیه و سپس این فیلمها به همت هیئت داوری گزینش میشود.
میثم بکتاشیان ادامه داد: در این دوره اساتید حوزه فیلمسازی بهعنوان مربی در کنار نوجوانان حضور دارند تا فیلمسازان نوجوان در مسیر درست قرار گیرند.
وی گفت: در گردهمایی فیلمسازان به دنبال کشف و رشد استعداد نوجوانان اصفهان و دیگر نقاط کشور هستیم.
بکتاشیان ادامه داد: در این دوره نوجوانان به ۶ گروه ۵ نفره تقسیم میشوند که هر گروه را یک مربی از اساتید فیلمساز هدایت میکند.