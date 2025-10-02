به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه گفت: محیط بان رسول بهشتی حین گشت و پایش در منطقه موفق شد برای اولین بار از گونه اندمیک زاغ بور عکسبرداری کند.

یزدان دوست افزود: زاغ بور که لقب پرنده ملی ایران را دارد، تنها پرنده بومی انحصاری ایران است که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی شرق و جنوب شرق ایران یافت می‌شود.

وی گفت:این پرنده زیرک و تا حدودی مخفی کار است و مشاهده آن در طبیعت او را با مشکل مواجه می‌سازد؛ از طرفی هماهنگی کامل رنگ پروبال این پرنده با محیط و پرواز در ارتفاع کم، امکان مشاهده آن را در زیستگاه‌های طبیعی اش کاهش می‌دهد.