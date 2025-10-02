پخش زنده
امروز: -
برای اولین بار از گونه اندمیک زاغ بور درمنطقه شکار ممنوع علی حیدر شهرستان بشرویه عکسبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه گفت: محیط بان رسول بهشتی حین گشت و پایش در منطقه موفق شد برای اولین بار از گونه اندمیک زاغ بور عکسبرداری کند.
یزدان دوست افزود: زاغ بور که لقب پرنده ملی ایران را دارد، تنها پرنده بومی انحصاری ایران است که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی شرق و جنوب شرق ایران یافت میشود.
وی گفت:این پرنده زیرک و تا حدودی مخفی کار است و مشاهده آن در طبیعت او را با مشکل مواجه میسازد؛ از طرفی هماهنگی کامل رنگ پروبال این پرنده با محیط و پرواز در ارتفاع کم، امکان مشاهده آن را در زیستگاههای طبیعی اش کاهش میدهد.