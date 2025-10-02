به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری با اشاره اجرای جشن عاطفه‌ها از ۲۰ شهریورماه استان گفت: خیرین ۹۰ میلیارد ریال برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند کمک کردند.

مهدی هاشمی تعداد دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد را نزدیک به ۲۰ هزار نفر عنوان کرد.

وی افزود: برای کمک رسانی به دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد می‌توان با مراجعه به ادارات کمیته امداد و همچنین مراکز نیکوکاری در سراسر استان و شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، واریز به شماره حساب ۰۴۱۲_۵۰۰۳_۹۹۷۹_۶۰۳۷ برای پرداخت غیرحضوری کمک‌های مردم نیکوکار استان در نظر گرفته شده است.