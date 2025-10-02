به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود حیدری دبیر رویداد «تقریر عشق» با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، افزود: طرح «تقریر عشق» با عنوان کامل «ساحت سرایش ۱۴۱۰ شهید» در گروه شعر و مشاعره «حافظان ادب پارسی» شکل گرفت و طی یک سال با تلاش و همراهی نوجوانان شاعر تهرانی به ثمر نشست.

وی گفت: در این طرح، نوجوانان با الهام از نام و ویژگی‌های شهدا، بیش از هزار بیت شعر سرودند که در قالب کتابی با عنوان «تقریر عشق» گردآوری و در انتشارات سرو آماده شد.

حیدری افزود: در این طرح و ایده که پارسال شب ولادت پیامبر اکرم (ص) در حوزه هنری رونمایی شد، قرار بود که تا سال ۱۴۱۰ نوجوانان تهرانی از همه مناطق سطح تهران، که اهل شعر و ذوق هستند و اکثرشان اهل مشاعره هم هستند، برای هر شهید دو بیت شعر بگویند به طوری که نام شهید و ویژگی‌ها و خصوصیات و عملیاتی شهید در این دو بیت به کار رفته باشد که الحمدالله به سال ۱۴۱۰ نرسید و یک ساله این کار به وسیله ۸۰ دانش آموز دهه ۸۰-۹۰ به انجام رسید.

وی گفت: ویژه‌برنامه شعرخوانی نوجوانان به همراه آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» روز یازدهم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

در آیین این رونمایی، نوجوانان علاوه بر خوانش اشعار خود به مشاعره خواهند پرداخت و از برگزیدگان نیز تقدیر به عمل می‌آید.

همچنین حضور شاعران برجسته‌ای همچون محمود اکرامی‌فر، حمید هنرجو و محمدمهدی عبداللهی بر غنای این محفل خواهد افزود.