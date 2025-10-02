

امیری صالحی با اشاره به نیاز بخش گردشگری به سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: دولت قادر به تامین همه نیاز‌های اعتبار بخش گردشگری نیست بنابراین بدون مشارکت بخش خصوصی کار پیش نمیرود به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در دیدار با فعالان گردشگری گفت: در یک سال اخیر ۸۶۱ طرح گردشگری با سرمایه گذاری بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰ هزار و ۱۱۶ نفر ایجاد شد.امیری صالحی با اشاره به نیاز بخش گردشگری به سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: دولت قادر به تامین همه نیاز‌های اعتبار بخش گردشگری نیست بنابراین بدون مشارکت بخش خصوصی کار پیش نمیرود

وی با اشاره به تغیر رویه و ساز و کار این وزارتخانه در مشارکت برای سرمایه گذاری افزود: از این پس سرمایه گذار باید نیمی از اعتبار مورد نیاز طرح را داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: به عنوان مثال امسال مجموع اعتبار اختصاصی به گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که نیاز و تقاضای سرمایه گذاران به دست کم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: فاصله بین سرمایه گذاری در این استان با استان‌های همجوار زیاد و ناعادلانه است و دولت در تلاش است این شکاف را پرکند بهمین خاطر تسهیلات گردشگری استان ننسبت به پار سال بیش از ۱۵ برابر افزایش یافته است

به گفته امیری صالحی اعتبارات گردشگری استان از ۲ هزار میلیارد تومان پارسال به ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری دراستان سهمیه اختصاصی ویژه‌ای برای حضور استان در نمایشگاه بیت المللی گردشگری اختصاص میابد.

در نشت فعالان گردشگری استان با وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مقرر شد برای رونق بخش یبه گردشگری منطقه نشست ماهانه مشترکی با حضور مسئولان وزارت دستگاه اجرائی و استانداری برگزار و مصوبلت ان برای اجرا به دولت ارسال شود.