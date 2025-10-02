پخش زنده
دندان درد، یکی از طاقت فرساترین دردهای ممکن میباشد که با استفاده از نسخههای خانگی و طب سنتی، میتوانید این درد را در خانه درمان کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دندان درد یکی از شایعترین شکایات است و میتواند کاملا دردناک و طاقت فرسا باشد. دندان درد میتواند در هر زمان و معمولا بدون هشدار و علائم قبلی رخ دهد. اگر در دندان یا لثه عفونت وجود داشته باشد، ممکن است که این درد شدید و خسته کننده شما را دیوانه کند و اگر آن را درمان نکنید، ممکن است در نهایت موجب از بین رفتن دندان شود. شدت درد میتواند از حالت خفیف و ملایم باشد؛ در مقابل برخی افرادی هم، هستند که از دندان درد مزمن رنج میبرند؛ بدون در نظر گرفتن جنس و سن، دندان درد شما را به سمت دندانپزشک سوق میدهد.
درمان کردن دندان درد شدید با نسخه خانگی
خیلی عجیب است که دندانها معمولا در شب و یا در طول تعطیلات آخر هفته که کلینیکهای دندانپزشکی تعطیل هستند، درد میگیرند؛ هنگامی که شما به این درد مبتلا میشوید، تنها چیزی که توقع شنیدنش را ندارید، این است که ۲ روز صبر کنید تا دندانپزشک را ببینید که در این مواقع برای مقابله با درد دندان، داروهای خانگی مؤثر هستند. در این بخش از سلامت نمناک، لیست کامل درمانهای قطعی با نسخههای طبیعی طب سنتی را ارائه کردهایم، فقط به یاد داشته باشید که این داروها، دندان را از ریشه درمان نمیکند و فقط باعث کم شدن رنج و درد شما میباشند؛ پس این داروها فقط برای تسکین درد دندان هستند و بعد از فراهم شدن شرایط معاینه توسط دندانپزشک، حتما به یک متخصص مورد اعتماد مراجعه کنید.۱۴ نسخه خانگی ساده برای درمان دندان درد در خانه عبارتند از :
۱. روغن گل میخک:
تنها چیزی که شما نیاز دارید، یک یا دو قطره روغن گل میخک است.
چه کاری باید انجام دهید؟
این روغن را به طور مستقیم روی دندان آسیب دیده قرار دهید و اجازه دهید که در آن ناحیه بماند، شما میتوانید از این روغن ۳ الی ۴ بار در روز استفاده کنید.
احتیاط:
برای تند و تیز بودن این آماده باشید، زیرا میخک، از ادویههای تند به حساب میآید.
۲. عصاره وانیل:
۲ یا ۳ قطره وانیل را بر روی گوش پاک کن یا یک تکه پنبه بریزید و به صورت مستقیم بر روی محل آسیب دیده قرار دهید؛ و شما میتوانید از آن هر تعدادی که لازم است استفاده کنید.
۳. چای کیسهای:
شما به چای کیسهای و آب نیاز دارید تا چای را درون آب کمی خیس و مرطوب کنید و سپس آن را بر روی دندان قرار دهید.
اگر دندان شما، به سرما حساس نیست، قبل از اعمال چای، آن را در آب یخ قرار دهید و شما میتوانید ۱ الی ۲ بار از این مسکن استفاده کنید.
۴. جوش شیرین:
شما به جوش شیرین، آب و تکهای پنبه نیاز دارید، پنبه را با کمی آب، نمناک کنید و سپس آن را با جوش شیرین بپوشانید و بعد، پنبه را روی دندان قرار دهید.
همچنین میتوانید جوش شیرین را با کمی آب گرم مخلوط کنید و از این مایع به عنوان دهانشویه استفاده کنید این مایع همان تاثیر را خواهد داشت.
شما میتوانید ۲ الی ۳ بار در روز از این مایع استفاده کنید.
۵. آب اکسیژنه:
شما به آب اکسیژنه ۳ درصد نیاز دارید و باید این محلول را به صورت دهانشویه استفاده کنید و دهان خود را کاملا با آن بشویید.
پس از آن، چندین بار دهان خود را با آب معمولی بشویید و در صورت لزوم میتوانید چندین بار این کار را تکرار کنید.
۶. روغن پونه کوهی یا آویشن:
شما به روغن آویشن و یک گوش پاک کن نیاز دارید که گوش پاک کن را آغشته به این روغن کنید و مستقیما روی دندان آسیب دیده قرار دهید.
همچنین شما میتوانید در صورت تکرار درد، چندین ساعت بعد دوباره آن را اعمال کنید.
۷. روغن کاری دندان:
شما به ۱ یا ۲ قاشق غذا خوری روغن نارگیل، آب گرم، مسواک و خمیر دندان نیاز دارید.
شما باید به مدت ۲۰ دقیقه آن را در دهان خود نگه دارید و آن را قورت ندهید و همچنین میتوانید آن را با استفاده از مسواک استفاده کنید.
میتوانید این کار را ۲ بار در روز انجام دهید.
۸. زنجبیل:
شما به یک تکه کوچک از ریشه زنجبیل، ۱ قاشق چای خوری فلفل کایین و آب و چوب پنبه نیاز دارید.
ریشه زنجبیل و فلفل را رنده کنید و سپس به آب بیفزایید.
سپس چوب پنبه یا گوش پاک کن را روی دندان قرار دهید.
احتیاط:
فقط اطمینان حاصل کنید که پنبه را از لثهها دور کنید که باعث تحریک آن نشود.
۹. روغن زیتون:
شما به روغن زیتون و یک تکه پنبه نیاز دارید.
پنبه را به روغن زیتون آغشته کنید و سپس روی دندان آسیب دیده قرار دهید؛ میتوانید این کار را ۲ الی ۳ بار در روز انجام دهید.
۱۰. پیاز:
شما به ۱ تکه کوچک از پیاز خام نیاز دارید؛ به این صورت که آن را روی دندان آسیب دیده قرار دهید، امکان استفاده از آن برای ۲ بار در روز وجود دارد.
۱۱. آب نمک گرم:
شما ۱ لیوان آب گرم و ۱ قاشق چای خوری نیاز دارید.
نمک را درون آب گرم بریزید و دهان خود را با آن شستشو دهید.
این کار تا ۳ الی ۴ بار در روز مجاز است.
۱۲. سنگ نمک:
این ماده را روی دندان آسیب دیده قرار دهید و میتوانید آن را ۲ بار در روز تکرارش کنید.
۱۳. دارچین:
شما به ۱ قاشق چای خوری پودر دارچین و ۵ قاشق چای خوری عسل نیاز دارید.
این ۲ ماده را با هم مخلوط کنید و آن را مستقیما بر روی دندان قرار دهید و میتوانید آن را حتی ۲ الی ۳ بار در روز تکرارش کنید.
۱۴. نعنا:
۱ قاشق چای خوری از برگهای نعنای خشک شده و ۱ فنجان آب جوش را در اختیار داشته باشید.
نعنا را به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش قرار دهید و سپس اجازه دهید که حل شوند و به عنوان دهانشویه از آن استفاده کنید.
۱۵. روغن سیاه دانه:
شما به روغن سیاه دانه و گوش پاک کن نیاز دارید؛ گوش پاک کن را به روغن آغشته کنید و روی دندان آسیب دیده به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه ماساژ دهید.
شما همچنین میتوانید ۱ قاشق غذا خوری از روغن را با آب گرم مخلوط کنید و به عنوان دهانشویه استفاده کنید و انجام این کار ۲ بار در روز کاملا ایده آل است.
۱۶. آنقوزه (یک نوع صمغ بد بو):
شما ۱ تا ۲ قاشق غذا خوری به این صمغ به صورت پودری و آبلیمو تازه و ۱ تکه پنبه نیاز دارید.
شما باید این ۲ ماده را با هم مخلوط کنید و سپس پنبه را درون آن آغشته کنید و روی دندان قرار دهید و در صورت لزوم میتوانید چند ساعت پس از آن دوباره تکرار کنید.
۱۷. برگهای گواوا:
شما به ۴ الی ۵ برگ گواوا، ۱ قاشق چای خوری نمک و آب نیاز دارید.
شما باید این برگها را در آب جوش قرار دهید و نمک را به آن اضافه کنید و سپس بعد از سرد شدن، روی دندان آسیب دیده اعمال کنید.
هر دردی نباید با دندان درد اشتباه گرفته شود، پس بهتر است علائم دندان درد را نیز بدانید. علائم دندان درد، عبارتند از:
درد شدید در داخل و اطراف دندان که میتواند، ثابت باشد و یا اطراف دندان را سفت و متورم کند.
در چه مواقعی دندان درد نگران کننده است؟
تورم فک یا دهان
درد قفسه سینه
سر گیجه
تنگی نفس
خستگی
سرفه خونی
سرگیجه همراه با دندان درد خطرناک میباشد
در هنگام دندان درد، از چه چیزهایی باید اجتناب کرد؟
مصرف قند و شکر را محدود کنید.چرا که به عنوان یک منبع غذایی برای باکتریها عمل میکند که ممکن است، باعث دندان درد شود.
نوشیدنیهای خیلی سرد و یا خیلی گرم ننوشید.
به منطقه آسیب دیده حرارت مستقیم ندهید.
کرمها یا ژلهای ضد درد را روی لثه آلوده نکنید، زیرا ممکن است موجب آسیب آن شوند.