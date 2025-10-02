شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به بیش از ۴۴ میلیون سهامدار به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در این مرحله برای ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار مشمول، سود سهام عدالت از طریق ۱۹ بانک عامل پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، دارندگان سبد سهام عدالت با ارزش‌های مختلف به شرح زیر سود دریافت کردند:

سبد ۴۵۲ هزار تومانی: ۷۴۷ هزار تومان

سبد ۴۹۲ هزار تومانی: ۸۱۴ هزار تومان

سبد ۵۳۲ هزار تومانی: ۸۸۱ هزار تومان

سبد یک میلیون تومانی: یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

شایان ذکر است بخشی از این سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده و همچنین برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت سنوات اخیر نیز به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز شده است.

در این مرحله، سود متعلق به یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین حدود چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها به‌طور عادلانه توزیع گردید.

گفتنی است مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، اواخر سال گذشته برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار انجام شده بود.

بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض‌الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک در فرآیند واریز مرحله دوم سود سهام عدالت نقش داشتند.

در راستای افزایش اطلاع‌رسانی به مشمولان، علاوه بر پیامک‌های بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام‌رسان داخلی «بله»، «روبیکا»، «سروش پلاس» و «آی‌گپ» نیز برای سهامداران ارسال شد تا از مبلغ سود خود مطلع شوند.