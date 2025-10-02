بازدید وزیر میراث فرهنگی از بقعه امامزاده علی (ع)؛
اولویتبخشی به توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی در کشور
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری در بازدید از بقعه امامزاده علی (ع) روستای سادات بر اهمیت بقاع متبرکه به عنوان قطبهای اصلی گردشگری مذهبی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صالحیامیری، وزیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری به همراه برخی مسئولان استانی از آستان مقدس امامزاده علی (ع) در روستای سادات بخش سرفاریاب از توابع شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد و از نزدیک مسائل و مشکلات این مرکز فرهنگی ـ مذهبی را بررسی کرد.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری راستای اولویتبخشی به توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی در کشور با حضور در بقعه متبرکه امامزاده علی (ع) ضمن زیارت، از بخشهای مختلف مجموعه بازدید کرده و بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی و فرهنگی این کانون مذهبی تأکید کرد.
صالحیامیری بر اهمیت بقاع متبرکه به عنوان قطبهای اصلی گردشگری مذهبی تأکید کرد و افزود: امامزاده علی (ع) یکی از شاخصترین و دارای ظرفیتترین اماکن مذهبی در این استان است که میتواند با توسعه زیرساختها، نقش محوری در جذب گردشگر داخلی و بینالمللی ایفا کند.
در جریان این بازدید، نگرانیهایی در خصوص حفظ بافت تاریخی پیرامون بقعه و همچنین کمبود امکانات رفاهی برای زائرین مطرح شد که وزیر میراث فرهنگی قول همکاری برای رفع این مشکلات و دغدغه زائرین را داد.
این بازدید در حالی صورت گرفت که مسئولان محلی اعلام کردند، توسعه این امامزاده میتواند به رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار کمک شایانی کند و انتظار میرود تصمیمات اتخاذ شده در این سفر، نقطه عطفی در معرفی و تجهیز این کانون معنوی به عنوان یک مقصد گردشگری مهم در سطح ملی باشد.