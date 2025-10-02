پخش زنده
امروز: -
پیش بینی میشود ۲۰ هزارتن انواع ماهی از منابع آبی آذربایجانغربی صید شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره تولید و پرورش شیلات آذربایجانغربی با اشاره به آغاز صید انواع ماهیان استخوانی پس از شش ماه دوری صیادان از منابع آبی استان گفت: پیش بینی میشود امسال از منابع آبی استان ۲۰ هزار تن انواع ماهی صید شود.
هومن شفیع پور افزود: تورهای ماهیگیری در منابع آبی استان پهن شدند و یکهزار نفر صیاد از امروز فعالیت صید و صیادی خود را آغاز کردند.
شفیع پور اظهارکرد: استان آذربایجانغربی هفت منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی دارد که پیش بینی میشود از این منابع آبی امسال ۲۰ هزار تن تن انواع ماهیان صید شود که در مقایسه با پارسال پنج درصد افزایش نشان میدهد.
رئیس اداره تولید و پرورش شیلات آذربایجانغربی اضافه کرد: ماهیان صید شده در منابع آبی استان علاوه بر توزیع در بازارهای کشور، حدود ۳۰۰ تن آن هم به کشورهای همسایه از جمله کشورعراق صادر و از محل این صادرات سه میلیون دلار ارز وارد کشور میشود.
صید انواع ماهیان استخوانی از منابع آبی استان تا اواخر فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.