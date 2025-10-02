به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پویش سراسری خرید امن با هدف ایجاد امنیت و اعتماد در خرید‌های اینترنتی از طریق آگاهی بخشی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین، افزایش حساسیت اجتماعی به وضعیت کلاهبرداری اینترنتی و با شعار "ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن! " از ۱۲ تا ۱۸ مهر همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل اجرا می‌شود.

رئیس پلیس فتای استان گفت: محور‌های اصلی این پویش، آموزش روش‌های امن خرید اینترنتی به کاربران و راه‌های جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، جرایم رایج در خرید‌های اینترنتی و خطرات خرید از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد، شایان ذکر است از جمله برنامه‌های این پویش، برگزاری مسابقه کتابخوانی و مسابقه نقاشی با موضوع خرید امن در فضای مجازی است که در پایان، به نفرات برتر جوایز نفیس اهدا می‌شود.

سرهنگ قهرمان طالع ادامه داد: با اجرای این طرح توسط پلیس فتا در فضای مجازی، نتایجی همچون کاهش کلاهبرداری‌های اینترنتی، افزایش سواد سایبری کاربران، استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و همچنین ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مربوط به فضای مجازی مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از جرائم سایبری در سطح کشور به دست خواهد آمد.

وی یادآور شد: نقش رسانه‌ها در امر اطلاع رسانی و آگاه سازی کاربران فضای مجازی بسیار مهم می‌باشد و انشاالله با همراهی صدا و سیما، اصحاب رسانه، همه سازمان‌ها و ارگان‌ها و تمامی افراد فعال در فضای مجازی در سطح استان با آگاه سازی و اطلاع رسانی گسترده قدمی محکم در جهت کاهش جرائم اینترنتی برداشته خواهد شد.

رئیس پلیس فتای استان تاکید کرد: شهروندان در زمان خرید‌های حضوری حتماً دستگاه کارت‌خوان را مشاهده کرده و خودشان اطلاعات و رمز بانکی را وارد کنند و رمز محرمانه و شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا از کلاهبرداری‌ها به روش اسکیمر در امان بمانند، همچنین کارت بانکی مربوط به خرید‌های روزانه را متفاوت از کارت بانکی پس‌انداز خود قرار دهند تا در صورت افشا شدن اطلاعات کارت و یا کپی شدن آن مبلغ زیادی متضرر نشوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کلاهبرداری با ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک تحت عناوین مختلف (یارانه معیشتی، ابلاغیه قضایی و …) و درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های آگهی محور و واسط (مانند سایت دیوار) از رایج‌ترین ترفند‌های کلاهبرداری است که نیازمند همکاری و هوشیاری شهروندان در رعایت هشدار‌های پلیس است.

این مقام انتظامی در پایان گفت: کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار، حوادث و رویداد‌های سایبری را از سایت پلیس فتا دریافت نمایند همچنین سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ آماده دریافت گزارش‌های مردمی و پاسخگویی به سؤالات شهروندان به‌صورت شبانه‌روزی می‌باشد.