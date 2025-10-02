به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: با توجه شرایط جوی منطقه و به منظور جلوگیری از نشست آلاینده‌ها روی شبکه، از ابتدای مهرماه سال جاری عملیات شست و شوی ۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر از خطوط فشار متوسط برق در کلانشهراهواز آغاز و در حال انجام است.

محمد فراتی با اشاره به اینکه شست و شوی تجهیزات خطوط توزیع برق به منظور حفظ پایداری شبکه برق یک امر ضروری است که با استفاده از ۸۰هزار لیتر آب مقطر با ضریب هدایت الکتریکی صفر در حال انجام است، ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام شده این عملیات به مدت ۲ ماه و با شست و شوی متوسط روزانه ۴۰ کیلومتر شبکه، با استفاده از هشت گروه عملیاتی و استفاده از بزرگترین ناوگان و ماشین آلات ویژه شست و شو ادامه دارد.

وی ادامه داد: اجام این عملیات پیش از آغاز فصل بارندگی و با هدف حفظ و پایداری هر چه بیشتر شبکه و جلوگیری از قطع برق ناشی از وجود آلاینده‌ها روی خطوط همچنین در راستای تحقق حقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی شهروندان در حال انجام است.