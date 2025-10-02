به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در مسابقه‌ی زندگی با آیه‌ها که طرح سوال از ۳۰ آیه از ۳۰ جزئ قرآن با موضوع امت پیروز بود، افزود: ۱۶۳ هزار نفر از سراسر کشور شرکت کرده بودند، ۷۸۳ نفر به بیش از ۲۵ سوال پاسخ صحیح داده بودند که از بین اینها به ۳۰ نفر به قید قرعه کمک هزینه‌ی سفر به کربلای معلی تعلق گرفت که هرکدام به نیابت از یک شهید اقتدار به زیارت کربلا مشرف می‌شود.

حجت الاسلام گرجی گفت: وقتی پس از ماه مبارک رمضان گزارش این پویش را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردم فرمودند در جریان هستم، چون اخبار این پویش را دنبال کرده‌ام و به خاطر این حرکت سجده‌ی شکر به جا آوردم