به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره شعر بشارت فتح شهرستان فریدن گفت: بیش از ۲۵۰ اثر از شاعران سراسر استان و استان‌های همجوار به دبیرخانه این جشنواره ارسال و ۱۰ اثر به عنوان شعر برگزیده معرفی شدند.

عباسعلی مرشدی‌پور افزود: بشارت فتح که از برنامه‌های کاغذی کتابخانه عمومی شهرستان فریدن به شمار می‌رود، پانزدهمین جشنواره ملی شعر این شهرستان است که با حضور شاعران مطرح استان برگزار شد.