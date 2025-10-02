پخش زنده
آیین اختتامیه جشنواره شعر استانی بشارت فتح از برنامههای باغ کاغذی کتابخانههای عمومی شهرستان فریدن باحضور شاعران سراسر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره شعر بشارت فتح شهرستان فریدن گفت: بیش از ۲۵۰ اثر از شاعران سراسر استان و استانهای همجوار به دبیرخانه این جشنواره ارسال و ۱۰ اثر به عنوان شعر برگزیده معرفی شدند.
عباسعلی مرشدیپور افزود: بشارت فتح که از برنامههای کاغذی کتابخانه عمومی شهرستان فریدن به شمار میرود، پانزدهمین جشنواره ملی شعر این شهرستان است که با حضور شاعران مطرح استان برگزار شد.