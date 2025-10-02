به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: این اقدامات شامل خط‌کشی معابر و حیاط مدارس، نصب علائم ترافیکی، اصلاح هندسی تقاطعات و اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی بوده که با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز منطقه انجام شد.

وی افزود: طبق دستورالعمل همه ساله، مدیریت شهری از پانزدهم شهریور تا پانزدهم مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده ترافیکی و عمرانی با هدف ایجاد محیطی ایمن، آرام و بانشاط برای حضور بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز در سطح منطقه را در دستور کار خود قرار داد و مطابق برنامه زمان بندی، عملیات ترافیکی و ایمن سازی ۵۰ مدرسه به اتمام رسید.

کاشانی پور ادامه داد: عملیات خط‌کشی زمین‌های بازی و صفوف مدارس دخترانه و پسرانه، خط‌کشی عابر پیاده و نوشتار «مدرسه – احتیاط – سرعت‌کاه» از دهه سوم شهریورماه آغاز شد و در آستانه بازگشایی مدارس به پایان رسید و اجرای سایر عملیات عمرانی و ترافیکی نیز تا پایان طرح یعنی پانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

شهردار منطقه با اشاره به جزئیات این اقدامات اظهار داشت: عملیات خط‌کشی صفوف و زمین‌های بازی حیاط مدارس و بلوک عابر پیاده در مجموع به طول ۲۱۲۱ متر انجام شد. همچنین نصب ۲۱۲ مورد علائم ترافیکی در معابر منتهی به مدارس، اجرای ۷۷ مورد نوشتار ترافیکی، اصلاح هندسی معابر و تقاطعات به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع، جداسازی معبر پیاده‌رو از مسیر اصلی به طول ۱۰۵۰ مترمربع، مرمت تابلو‌های هدایت مسیر و پرچمی به متراژ ۷۲ مترمربع و رفع نقص تابلو‌های ایستگاه تاکسی و اتوبوس در دو نقطه انجام گرفت.

وی گفت در کنار این اقدامات، ۲۱ مورد نصب و تعمیر چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، مرمت و بازسازی ۱۴ پایه تابلو پرچمی، شست‌وشو و بازسازی چراغ‌های عابر پیاده، و نیز نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی در ایستگاه‌های اتوبوس برای افزایش ضریب ایمنی در دستور کار قرار گرفت.