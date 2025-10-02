به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آبفا فریمان گفت: طرح سامانه‌های کنترل مرکزی در تاسیسات آبرسانی این شهرستان با موفقیت اجرا شد و این امر گامی راهبردی در مسیر مدیریت هوشمند منابع آب محسوب می‌شود.

موسی رضایی افزود: نصب تجهیزات سامانه کنترل مرکزی در مجتمع‌های آبرسانی آبکوه، تقی‌آباد، کته‌شمشیر و فیض‌آباد و ارتقای تجهیزات و نرم‌افزار‌های پایش و کنترل در مرکز امور شهرستان، یکپارچه‌سازی سامانه‌های شهری و روستایی برای مدیریت متمرکز و واکنش سریع و امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و تله‌ متری در سطح شهرستان، بهبود بینایی صنعتی و مدیریت هشدار‌ها و گزارشات و ارتقای تابلو‌های برق و راه‌انداز‌های انرژی‌بر در مراکز پمپاژ و تأسیسات حیاتی بخشی از اقدامات انجام شده برای رسیدن به این امر است.

وی با اشاره به این طرح با هدف ارتقای سطح پایش، امنیت و بهره‌وری در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی طراحی و اجرا شد و اکنون در مرحله تحویل موقت قرار دارد ادامه داد: با اجرای این طرح شهرستان فریمان به یکی از پیشگامان استان در زمینه مدیریت هوشمند منابع آب تبدیل شده است.

رضایی گفت: ما توانستیم با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اسکادا، امنیت زیرساخت‌های تله‌متری و ارتباطی را به‌طور چشمگیری افزایش دهیم و کنترل دقیق‌تری بر فرآیند‌های آبرسانی داشته باشیم.

وی افزود: این طرح نه‌ تنها زیرساخت‌های حیاتی شهرستان را به‌ روز کرده، بلکه الگویی موفق برای سایر مناطق در مسیر توسعه پایدار و مدیریت نوین منابع آب خواهد بود.



