فرماندار سرعین گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌های گردشگری در روستاهای این شهرستان، عوارض صدور پروانه ساخت و ساز آنها را صفر در نظر گرفته شد و امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی، انرژی و دیگر نیازمندی‌ها نیز تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باقر باقرزاده اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم در تمام روستا‌های سرعین مهیا شده تا سرمایه‌گذاران با فراغ خاطر به فعالیت اقتصادی و توسعه گردشگری اقدام کنند و بی تردید این کار‌ها به مهاجرت معکوس در روستا‌های سرعین منجر خواهد شد.

وی افزود: حدود هشت میلیون گردشگر سالانه وارد سرعین می‌شوند و برای تحقق توسعه متوازن در شهرستان باید به روستا‌ها نیز توجه داشته باشیم از این رو به روستا‌ها به عنوان کانون حضور گردشگران کمک می‌کنیم تا خالی از سکنه نشوند و رونق اقتصادی آنها نیز شکل بگیرد.

فرماندار سرعین از پروژه‌های موفق در جذب و ماندگاری گردشگران را پل معلق و هیجان بخش سه طبقه سرعین ذکر کرد که در جوار روستای ورگه سران احداث شده و فاز نخست آن، به اندازه لازم در توسعه منطقه موثر بوده است و فاز‌های بعدی را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.

باقرزاده یادآوری کرد: سه پارک آبی و یک هتل پنج ستاره در سرعین با ورود سرمایه گذاران فعال بخش خصوصی در حال ساخت است و در بخش سبلان شهرستان سرعین نیز یک سرمایه گذار برای احداث پل وحشت برنامه ریزی می‌کند.

وی ادامه داد: وجود دو پل بی نظیر گردشگری در این شهرستان، به معنای حقیقی سرعین را به قطب گردشگری ایران تبدیل خواهد کرد.

او گفت: با سرمایه گذاران همکاری بیشتری داریم و از همایش بین المللی سرمایه گذاران که در اردبیل برگزار خواهد شد نیز سهم بزرگی برای سرعین خواهیم داشت تا شرایط بهتری را برای جذب گردشگر در روستا‌ها و مناطق محروم این شهرستان فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال، عمده گردشگران و مسافران با هدف بهره‌مندی از زیبایی‌های فصل زمستان در سرعین حاضر می‌شوند، راه پیست‌های اسکی آلوارس و اوجور باز نگهداشته می‌شود و جشنواره گردشگری زمستان در سرعین و روستا‌های آن نیز برگزار خواهد شد تا رونق صنعت گردشگری در زمستان نیز بیشتر باشد.