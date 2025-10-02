پخش زنده
امروز: -
مراسم تجلیل از ۴۰۰ برگزیده حوزه پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش در بختگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بختگان گفت: در مراسمی از ۴۰۰ نفر از برترینهای حوزه پرورشی و تربیت بدنی در سالن شهدای معلم اداره آموزش و پرورش این شهرستان تقدیر شد.
زارعی افزود: در این آیین، از دانش آموزان و مربیانی که در سال تحصیلی پارسال در زمینه فعالیتهای قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی، مشاورهای و اجتماعی موفق به کسب مقام برتر کشوری، استانی و منطقهای شده بودند، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.