به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رفیعی پور در مراسم تجلیل از دامپزشکان و بهره برداران حوزه دام و طیور استان گفت: رونق صادرات و اشتغال در صنعت دامپروری و طیور و شناسایی و کنترل به‌موقع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام تنها بخشی از مزیت‌های این آزمایشگاه تخصصی است که تلاش می‌شود با کمک استان و اعتبارات ملی از این طرح تا پایان سال بهره برداری شود.

رفیعی پور افزود: آزمایشگاه تخصصی شرق کشور هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اتمام آن نیازمند ۵۵ میلیارد تومان اعتبار است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از ۳۰۰ میلیون دُز واکسیناسیون دام در نیمه نخست امسال و ۱۱ میلیارد دُز واکسیناسیون طیور در طول سال خبر داد.

استاندار هم در این مراسم ضمن تبریک ۱۴ مهرماه روز ملی دامپزشکی به فعالان و بهره برداران این بخش گفت: مرزی بودن خراسان جنوبی و فعالیت بخش عمده و قابل تو. جهی از مردم این منطقه در حوزه کشاورزی و دامپروری ضرورت بهره برداری هر چه سریع‌تر از آزمایشگاه تخصص شرق کشور را دو چندان می‌کند که باید همه برای اتمام این طرح تلاش کنیم.

هاشمی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: مسکن کارکنان، کمبود نیروی انسانی و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و بلاتکلیف ماندن آزمایشگاه تخصصی شرق کشور از جمله مشکلات حوزه دامپزشکی استان است.

در پایان این مراسم هم از ۲۷ فعال و بهره بردار حوزه دام و طیور و کارکنان و دامپزشک به مناسبت روز ملی دامپزشکی تجلیل شد.