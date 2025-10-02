به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به قتل مردی ۷۲ ساله که چند روز گذشته در آستارا رخ داده بود گفت: بلافاصله تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شد و مأموران انتظامی دو متهم ۴۹ و ۵۲ ساله این قتل را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم ۵۲ ساله در بازجویی‌های اولی ه، علاوه بر اعتراف به قتل مرد ۷۲ ساله، به صراحت اعلام کرد که چندی پیش در قتل راننده تبعه خارجی نیز دست داشته است افزود: پاییز سال ۱۴۰۳ جسدی در حاشیه شهر کشف شده بود و این پرونده تا پیش از این اعتراف به عنوان یک پرونده جداگانه در حال بررسی بود.

فرمانده انتظامی آستارا با تشریح جزئیات این اعتراف و اینکه متهم عنوان کرده که جنایت علیه تبعه خارجی را با همدستی فرد دیگری و با انگیزه سرقت دلار‌های وی مرتکب شده است گفت : با شناسایی هویت همدست متهم دستگیر شده ، مأموران پلیس در مدت کوتاهی موفق شدند متهم دوم پرونده را نیز دستگیر کنند.

سرهنگ احدی افزود: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.