بازرسی زنجان با حساسیت موضوع سرویس مدارس را پیگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به دنبال دغدغه خانوادهها از وضعیت سرویس مدارس، سجاد دهدهجانی، به همراه مسئولان مربوطه (از شهرداری و آموزش و پرورش)، بهطور سرزده از ناوگان حملونقل دانشآموزی بازدید کرد.
دده جانی با بیان اینکه این بازدید با هدف بررسی میدانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات سرویسهای مدارس انجام شد افزود: در جریان این بازرسی، موارد مهمی که نیازمند اقدام فوری دستگاههای مسئول است، شناسایی و ابلاغ شد،
وی حضور موردی و سرزده نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در مبدأ و مقصد سرویسها به عنوان متولیان امر برای جلوگیری از تخلفات از جمله این موارد اعلام کرد.
بازرس کل استان افزود: تضمین ایمنی دانشآموزان، بررسی مجدد سن خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی با وسایل نقلیه ایمنتر، جلوگیری از سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز دانشآموزان و نظارت جدی بر فرآیند تحویل دانشآموزان در مبدأ (منزل) و مقصد (مدرسه) از دیگر نکات مورد توجه و اعلام شده در این بازرسی بود.
دده جانی با تأکید بر اینکه ایمنی در مسیر تحصیل، حق مسلم دانشآموزان است، گفت:هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و بازرسی کل استان با حساسیت بالا پیگیر اجرای این موارد خواهد بود.
بازرس کل استان زنجان خاطر نشان کرد: این اقدام نظارتی، پیامی روشن به خانوادههاست که دغدغههای آنان در حوزه ایمنی فرزندانشان بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نتایج آن بهزودی در بهبود کیفیت سرویسهای مدارس زنجان نمایان خواهد شد.