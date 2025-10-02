پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، بر ضرورت تکمیل طرح های نیمهتمام با تکیه بر همافزایی مدیریتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزانه صادق در این دیدار گفت: بوشهر قلب تپنده اقتصاد کشور است و تکمیل طرحهای زیرساختی این استان، اهمیت ملی و بینالمللی دارد.
وی خطاب به امام جمعه بوشهر با ابلاغ سلام ویژه رئیسجمهور، اظهار داشت: حضور پرثمر حضرتعالی و فضای همدلانهای که در استان ایجاد شده، زمینهساز گامهای بلند در عرصههای عمرانی، اجتماعی و اقتصادی شده و آرامش و انسجام امروز استان، مرهون هدایتهای ارزشمند شماست.
صادق با اشاره به اهمیت سفرهای استانی در رویکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در یک سال و اندی گذشته نزدیک به سی سفر استانی با همراهی معاونان وزارتخانه انجام شده است. این بازدیدها موجب بررسی میدانی پروژهها و شنیدن مستقیم مسائل مردم شده است. گرچه ناترازیهای مالی وجود دارد، اما با همافزایی مدیریتی میتوان گرههای بسیاری را گشود.
وی مسکن را یکی از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: هدف این است که زمینهای واگذار شده به مردم، آماده ساخت با تمامی زیرساختهای لازم باشد. در یک سال گذشته، پیشرفتهای قابل توجهی در تکمیل واحدها و واگذاری زمین حاصل شده است، هرچند همچنان فاصلههایی با اهداف پیشبینیشده وجود دارد.
صادق در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه راهبردی بوشهر اشاره کرد و گفت: بوشهر قلب تپنده اقتصاد کشور است و طرحهایی همچون راهآهن شیراز – بوشهر اهمیتی ملی و حتی بینالمللی دارند. این طرح بدون مشارکت جدی صنایع و بخش خصوصی محقق نخواهد شد و ما به دنبال مدلهای نوین تأمین مالی برای تسریع در تکمیل آن هستیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین رفع نقاط حادثهخیز جادهای بهویژه در محور برازجان – آبپخش و اجرای طرح برقرسانی به بندر بوشهر را از اقدامات مهم در دستور کار وزارتخانه برشمرد و گفت: این پروژهها نقش مهمی در ایمنی مردم و جذب سرمایهگذاران ایفا خواهند کرد.
صادق درباره توسعه شهری بوشهر اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد اراضی شهر بوشهر در اختیار نیروهای مسلح است که با همکاری ارتش، تعاملات مثبتی در حال شکلگیری است و این ظرفیت میتواند تحولی در آینده شهر ایجاد کند.
استاندار بوشهر هم با اشاره به گستردگی مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی در بوشهر گفت: این وزارتخانه با اجرای طرحهای زیربنایی و عمرانی در بخشهای مختلف، خدمات ارزشمندی ارائه کرده و با همراهی مسئولان استانی و مشارکت مردم، فضای همدلی و انسجامی ایجاد شده است که زمینهساز رضایتمندی عمومی شده است.
ارسلان زارع افزود: در حوزه راه و راهداری، نقاط حادثهخیز با اولویت بالا تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و در حوزه مسکن نیز اقداماتی در زمینه آمادهسازی زمین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته است. همچنین طرحهای ارزشمند دریایی و بندری طی سال گذشته به بهرهبرداری رسیده و پروژههای دیگری نیز در دست اجراست که بخشی از آنها در تابستان آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.