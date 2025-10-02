پخش زنده
امروز: -
یک کشاورز اهل روستای لیلاخ شهرستان دهگلان توانست با برداشت بیش از ۱۱۰ تن ذرت علوفهای در هر هکتار، رکورد جدیدی در تولید این محصول به نام خود ثبت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شهرستان دهگلان به دلیل برخورداری از اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب کشت، یکی از قطبهای مهم تولید ذرت علوفهای در استان به شمار میرود. بر اساس برآوردها، پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۵ هزار تن ذرت علوفهای از مزارع این شهرستان برداشت شود.
این موفقیت میتواند نقش مهمی در تأمین خوراک دام و تقویت بخش کشاورزی منطقه ایفا کند.