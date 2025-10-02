به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: از جمعیت ۱۱۸ هزار نفری سالمندان چهارمحال و بختیاری ۱۶ هزار نفر از خدمات سازمان بهزیستی استان استفاده می‌کنند و مورد حمایت این سازمان قرار دارند.

محمدی با اشاره به سه مرکز شبانه‌روزی و ۱۷ مرکز روزانه برای نگهداری سالمندان در استان، افزود: در این مراکزخدماتی همچون کاردرمانی، فیزیوتراپی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی به سالمندان مراکز شبانه‌روزی، روزانه و خدمت در منزل ارائه می‌شود.

برپایی نمایشگاه و افتتاح مرکز آموزشی درمانی توانبخشی بروجن ار ویژه برنامه ای این مراسم بود.