پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت روز سالمند در شهرستان بروجن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: از جمعیت ۱۱۸ هزار نفری سالمندان چهارمحال و بختیاری ۱۶ هزار نفر از خدمات سازمان بهزیستی استان استفاده میکنند و مورد حمایت این سازمان قرار دارند.
محمدی با اشاره به سه مرکز شبانهروزی و ۱۷ مرکز روزانه برای نگهداری سالمندان در استان، افزود: در این مراکزخدماتی همچون کاردرمانی، فیزیوتراپی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی به سالمندان مراکز شبانهروزی، روزانه و خدمت در منزل ارائه میشود.
برپایی نمایشگاه و افتتاح مرکز آموزشی درمانی توانبخشی بروجن ار ویژه برنامه ای این مراسم بود.