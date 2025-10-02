به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در سومین سفر استانی خود به مازندران، از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در شهرستان تنکابن بازدید و بر ضرورت توسعه پژوهش‌ها و انتقال دانش به بخش خصوصی تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به گستره فعالیت‌های پژوهشی در استان مازندران گفت: در حوزه‌های مرکبات، شیلات، زراعت، باغبانی، جنگل و مرتع، سازمان تحقیقات از کف دریا تا نوک قله فعال است و هدف از این بازدیدها، ارزیابی زیرساخت‌ها، بررسی توانمندی‌ها و کمک به افزایش بهره‌وری علمی در بخش‌های تولیدی است.

گل‌محمدی با اشاره به دستاوردهای حوزه مرکبات با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ رقم اصلاح‌شده مرکبات داریم که هم بازارپسند و هم مقاوم به تنش‌های محیطی هستند، افزود: پژوهشکده مرکبات کشور به‌عنوان مغز متفکر این بخش، مسئولیت تحقیقات میوه‌های گرمسیری را نیز برعهده دارد.

وی در ادامه به پروژه‌های مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن پرداخت و گفت: یکی از پروژه‌های مهم این مرکز، تولید قزل‌آلای رنگین‌کمان عاری از بیماری است که فاز مولدسازی آن به پایان رسیده و ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تخم چشم‌زده را دارد؛ بخشی از نیاز پرورش ماهی در قفس کشور از همین طریق تأمین می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه مصرف محصولات شیلاتی گفت: پروژه پرورش ماهی آزاد در قفس نیز امسال به پایان می‌رسد تا وابستگی به واردات بچه‌ماهی کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های تحقیق و توسعه در حوزه شیلات با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع بزرگ در حال اجراست و با ابلاغ الگوی تولید و مصرف، فرهنگ‌سازی در این بخش نیز دنبال می‌شود.